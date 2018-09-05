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В Ростове-на-Дону обсудят реализацию поручений Путина по пенсионной реформе

Политика

Заседание Ростовского регионального политсовета «Единой России» назначено на 6 сентября

Ростов-на-Дону, 5 сентября 2018, 09:28 — REGNUM  В Ростове-на-Дону представители партии «Единая Россия» обсудят задачи, связанные с исполнением поручений президента России Владимира Путина. Заседание Ростовского регионального политсовета «Единой России» состоится 6 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии власти.

Ранее донской губернатор Василий Голубев выступил с инициативой внести поправки в региональное законодательство. Согласно изменениям, в Ростовской области с 1 января 2019 года, как и прежде, региональными льготами жители Дона смогут воспользоваться до выхода на пенсию по новому законодательству — женщины с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Речь идёт о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд, зубопротезирование и пользование поликлиниками.

Читайте по теме: Ростовский губернатор предложил сохранить региональные льготы по возрасту

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям страны по предстоящей пенсионной реформе. Глава государства предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы.

Читайте подробнее: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

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Пенсионная реформа
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