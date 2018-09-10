«У оппозиции в Ростовской области есть два пути» – политтехнолог

Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM 46 мест в Законодательном собрании Ростовской области шестого созыва займут единороссы, восемь — представители КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России». По словам ростовского политтехнолога Сергея Смирнова, в связи с увеличением количества партий в составе донского парламента у оппозиции есть два пути, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас теперь шестипартийный парламент. По сравнению с трёхпартийным парламентом это очень хорошо. С другой стороны, подавляющее большинство всё равно у единороссов. Теперь у оппозиции есть два пути — либо стать конструктивной оппозицией, либо скандальной. В любом случае сильно повлиять на работу и характер принимаемых законов оппозиционный партии не смогут. Поэтому или надо предлагать конкурентоспособные проекты, или продолжать идти курсом партии власти», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва одержала «Единая Россия» (57%). КПРФ набрала 17,1%, ЛДПР — 9,8%, «Справедливая Россия» — 7%, «Коммунисты России» — 5%. Представитель «Партии Роста» Дмитрий Величко победил в Советском одномандатном округе Ростова-на-Дону.

46 мест в донском парламенте шестого созыва займут представители партии власти, восемь — КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России».

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