В Литве паранойя уже не только вокруг СССР, но России: Радио REGNUM

Москва, 11 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Литве продолжается паранойя вокруг СССР;
- Литовский акционер аэропорта «Раменское» уходит из России;
- Новости из Ливии влияют на динамику цен на нефть;
- В России определились с экспериментом для самозанятых;
- Во Владивостоке стартовал IV Восточный экономический форум.
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