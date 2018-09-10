Макаров: ГД и правительство определились с экспериментом для самозанятых

Москва, , 13:05 — REGNUM Депутаты Госдумы и правительство определились с налогообложением самозанятых граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Работа реально закончена. Эксперимент предлагается провести в четырех регионах — Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область», — отметил Макаров.

Он заявил, что правительство согласилось с вариантом, который предложила Федеральная налоговая служба (ФНС). В частности, для удобства граждан предлагается создать мобильное приложение, через которое можно будет уплачивать налог.

«Сейчас предлагается ставка в 4%. Предлагается рассмотреть данный законопроект до конца этой сессии с тем, чтобы эксперимент заработал уже с 1 января 2019 года», — подчеркнул Макаров.

По его словам, доход с этих налогов будет зачисляться в региональные бюджеты по месту прописки.

По предложению правительства, эксперимент должен продлиться 10 лет. При этом, отметил депутат, если эксперимент пройдет успешно, то его действие можно будет распространить на всю страну.

«Если эксперимент пройдет успешно, то мы в 2019 году сможем принять решение, чтобы через год сделать его постоянным для всей страны или чтобы все могли к нему подключиться», — отметил Макаров.