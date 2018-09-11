Владивосток, , 04:46 — REGNUM IV Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке во вторник, 11 сентября. Все основные мероприятия ВЭФ проходят в кампусе ДВФУ на острове Русский. Именно здесь в ближайшие три дня будут рассмотрены перспективы развития Дальнего Востока и взаимоотношений стран Азиатско-тихоокеанского региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин: Россия и Япония должны сотрудничать, уважая друг друга

Ожидается, что в IV ВЭФ примут участие более 6 тыс гостей. Георгафия форума огромная — более 60 стран. Самые многочисленные делегации представлены Японией, Китайской народной республикой, Республикой Корея, Индией, Монголией, США, Швейцарией, Великобританией, Францией. На форум приехали 346 руководителей российских и 352 руководителя иностранных компаний.

Читайте также: Путин: Россия и Япония должны сотрудничать, уважая друг друга

Главным событием ВЭФ станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в котором примут участие лидеры пяти стран: президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр республики Корея Ли Нак Ён.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Завершится форум 13 сентября.

Читайте также: Многомиллионное наследство ВЭФ на Дальнем Востоке никому не нужно

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках III Восточного экономического форума, который проходил 6−7 сентября во Владивостоке, были подписаны соглашения на сумму в 2,5 трлн рублей. В 2015 году были подписаны 80 соглашений на сумму в 1,3 трлн рублей, в 2016 году — 217 соглашений на сумму в 1,85 трлн рублей.

Читайте развитие сюжета: Глава Tencent: Российские студенты имеют высокий потенциал в точных науках