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Литовский акционер подмосковного аэропорта «Раменское» уходит из России

Экономика

Avia Solutions Group собирается концентрироваться на азиатских рынках

Литовский акционер подмосковного аэропорта «Раменское» уходит из России
RamportAero
Международный аэропорт «Жуковский». Проект

Вильнюс, 10 сентября 2018, 16:05 — REGNUM  

Литовская группа компаний Avia Solutions Group, которая является одним из акционеров проекта четвёртого московского аэропорта, аэропорта «Жуковский» в Раменском, сегодня, 10 сентября, объявила о выходе из проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом на пресс-конференции объявил генеральный директор Avia Solutions Group Йонас Янукенас.

Литовской группе компаний принадлежит 22,5% акций аэропорта. Янукенас сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Сама Avia Solutions Group планирует концентрироваться на работе в Азии. Где конкретно и что это за проекты предприниматель не пояснил, как и не уточнил, каковы конкретные причины ухода компании из России.

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Согласно данным литовского агентства BNS, аэропорт в Раменском стоил 27 млн долларов США, а собственник Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис ещё осенью 2017 года в интервью литовской деловой газете Verslo žinios утверждал, что компания вместе с партнёрами собирается инвестировать в аэропорт ещё 20 млн долларов США — строить новый пассажирский терминал, дополнительные 15 мест для парковки самолётов, а общая цель — принимать по 7 млн пассажиров в год.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за проекта в России Avia Solutions Group в Литве обвиняли «в связях с Кремлём», требовали ограничить деятельность предприятия в Литве, отказывать в государственных заказах и лишать участия в проектах за средства фондов ЕС.

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