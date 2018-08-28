Власти Италии: политики, дававшие преференции бизнесу, заплатят за это

Рим, , 16:26 — REGNUM Правительство Италии обратится в суд с требованием оштрафовать за нанесение ущерба государству тех политиков, которые давали несправедливые преференции частным компаниям, написал во вторник, 28 августа, в официальном блоге правящей партии «Движение 5 звезд» вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, группе Benetton по концессионному соглашению об управлении итальянскими автомагистралями полагался гарантированный 7-процентный доход. Такие соглашения стали следствием сговора правительств с крупным бизнесом, а условия были несправедливыми, малый и средний бизнес «может только мечтать» о таком гарантированном доходе, считает Ди Майо.

Группа Benetton давно компенсировала свои издержки, а за счет постоянного роста стоимости проезда по платным автомагистралям зарабатывала «сверхдоходы», пользуясь инфраструктурой, которая принадлежит всем гражданам Италии, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

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Ди Майо предложил руководителям группы Benetton опубликовать фамилии политиков, которые помогли им заключить соглашение на столь выгодных условиях, а также список СМИ, которые занимались пиар-сопровождением концессии. Эта информация «облегчит работу правительству», иронизирует вице-премьер.

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Ранее итальянские СМИ сообщали, что крупный бизнес получал выгодные контракты в то время, как правительство страны возглавляли Романо Проди (1996−1998, 2006−2008), Массимо Д’Алема (1998−2000), Маттео Ренци (2014−2016) и Энрико Летта (2013−2014).

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли.