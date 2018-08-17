La Verita: как итальянские политики работают на крупный бизнес

Рим, , 17:59 — REGNUM Итальянское издание La Verita в пятницу, 17 августа, опубликовала большой материал о связях между крупным международным бизнесом и прежними властями Италии, представляющими Демократическую партию.

Обсуждение этой темы ранее начал вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, который обвинил предыдущее правительство демократов в получении денег на предвыборную кампанию от группы Benetton и в «ответной услуге» демократам в виде продления концессии с Benetton на управление итальянскими дорогами без конкурса.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию в Генуе компанию Autostrade, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт и взыскать с группы Benetton крупный штраф.

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La Verita напоминает, что двое бывших итальянских премьеров, Романо Проди (1996−1998, 2006−2008) и Массимо Д’Алема (1998−2000), в 1990-х годах инициировали масштабную распродажу государственного имущества безо всяких требований со стороны ЕС. Действия Проди и Д’Алемы были проявлением «пакта между элитами Италии и международным финансовым лобби», отмечает издание.

Вопросы есть и к правительству Маттео Ренци (2014−2016) — именно оно без общественных обсуждений и конкурса продлило контракт с группой Benetton, а один из подчиненных Ренци вел с властями ЕС закрытые переговоры о дальнейшем продлении соглашения до 2042 года.

Самый интересный факт касается еще одного демократического премьер-министра — Энрико Летты. В период своей премьерской работы Летта занимался разработкой концессионных соглашений. Его нынешнее место работы — правление одной из компаний группы Benetton.