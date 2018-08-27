Горы сверхдоходов: в Италии опубликуют концессионные соглашения с бизнесом

Рим, , 17:32 — REGNUM Правительство Италии опубликует все концессионные соглашения в сфере дорожного строительства, заявил в понедельник, 27 августа, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, сообщает информагентство Ansa.

Министр выступал перед депутатами обеих палат итальянского парламента с докладом о расследовании трагедии в Генуе. Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

27 августа Autostrade опубликовала текст концессионного соглашения с министерством. По словам ее представителей, это сделано во избежание распространения дезинформации. Тонинелли, в свою очередь, отметил, что крупный бизнес стал проявлять готовность к открытости «после 20 лет тайн» лишь благодаря давлению со стороны правительства.

Министр добавил, что в Италии будет разработан план реконструкции инфраструктуры, потому что правительство должно не реагировать на трагедии после того, как они случились, а упреждать их.

Частный бизнес, заключив выгодные концессионные соглашения с предыдущими правительствами, давно уже окупил все свои вложения в инфраструктуру и продолжал извлекать «горы сверхдоходов», снова и снова повышая цену за проезд по платным дорогам, отметил Тонинелли. По его словам, владельцы этих компаний «разбогатели, управляя активами, которые принадлежат всем нам».

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Как сообщалось ранее, правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли.