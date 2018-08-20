Власти Италии: прежние правительства работали в интересах частных компаний

Рим, , 15:04 — REGNUM Правительства Италии в течение многих лет строили «безумную» систему преференций частным компаниям, помогая им обогащаться за счет обслуживания национальной инфраструктуры, заявили в понедельник, 20 августа, в своем официальном блоге представители правящей партии «Движение 5 звезд».

При нынешнем составе правительства эти «позорные привилегии» будут уничтожены, добавили представители партии.

Отношения действующего правительства Италии с крупными частными концессионерами, а также со своими политическими оппонентами — демократами обострились после обрушения моста Моранди в Генуе.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. В правительстве считают, что компания не выделяла достаточного количества средств на реконструкцию моста.

Одновременно с этим новые власти обвиняют своих предшественников в коррупции — получении средств на предвыборные кампании от бизнеса, который потом получал от правительства крайне выгодные контракты.

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В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. На экспертном уровне обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.