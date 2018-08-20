Порты и хоть что-нибудь: инвестиций нет, Прибалтика ждет из Китая туристов

Анна Мейзер, , 22:01 — REGNUM

Белоруссия больше не сможет заработать на экспорте российских нефтепродуктов

Минск и Москва в настоящее время ведут переговоры по поводу возможного ограничения беспошлинных поставок российских нефтепродуктов, сообщил новостной портал Sputnik Латвия со ссылкой на первого вице-премьера белорусского правительства Василия Матюшевского.

Как ранее пояснил зампред «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, инициатива прекращения практики беспрепятственного вывоза в Белоруссию нефтепродуктов поступила с российской стороны. Между Москвой и Минском уже на данный момент заключено межправительственное соглашение, ограничивающее объемы беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию до 24 миллиона тонн в год. Однако ограничений на беспошлинные поставки нефтепродуктов нет. Пошлины же от экспорта продуктов переработки нефти поступают в белорусский бюджет. Кроме того, с 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти, пошлины с которого также уходят в Минск.

По данным Белстата, с января по май 2018 года Белоруссия импортировала из РФ нефтепродуктов на 677,6 миллиона долларов — в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подготавливаемые на данный момент поправки к двустороннему межгосударственному соглашению предусматривают введение индикативного баланса беспошлинных поставок нефтепродуктов (автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута) и СУГ, а также запрета на вывоз сверх согласованных объемов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэнерго России сейчас ведет активную работу над привлечением белорусских экспортеров нефтепродуктов в российские порты, в том числе за счет снижения грузовых тарифов РЖД. Однако на данный момент объемы перевозок, как отмечают в самой компании, всё еще остаются символическими.

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По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, в 2017 году Минск экспортировал свыше 12,5 миллиона тонн нефтепродуктов, из них почти 8,5 миллиона тонн — через Ригу, Вентспилс, Клайпеду и Таллин. Еще порядка 4 миллионов тонн ушло по железной дороге: до 90% — на Украину и менее 10% в Россию.

Стивидоры Рижского свободного порта могут потерять транзит угля из России

Одним из главных рисков при переводе угольного терминала из Рижского порта на остров Криеву является потеря транзита угля из России. Об этом в интервью «Латвийскому радио 4» заявил представитель стивидорной компании Strek Владимир Макаров, сообщает новостной портал LSM.lv.

С 1 января 2019 года Рижский свободный порт переводит перевалку угля на остров Криеву. К этому моменту стивидорные компании уже должны успеть оборудовать здесь терминалы.

«Стивидоры делают всё возможное, всё, что от них зависит, чтобы перейти на остров Криеву. Но что нас пугает как стивидоров: если Рижский порт не будет готов принимать хоть на пару месяцев этот груз — он уйдет из Латвии и никогда туда не вернется», — предостерег Макаров. По его словам, Strek ведет на территории острова масштабные строительные работы и уже вложила в проект более 30 миллионов евро.

Однако, по словам вице-мэра Риги и председателя правления Рижского свободного порта Андриса Америкса, в случае если подготовительные работы так не будут завершены в срок, перевалку угля всё равно придется переносить на Криеву. Политик подчеркнул, что на данный момент уже «приняты новые правила Рижской думы, касающиеся использования территории, где сегодня переваливается уголь, и там черным по белому написано: 1 января следующего года недопустимы любые перевалочные работы, касающиеся угля».

Транзит российского угля является одним из основных видов деятельности Рижского порта. По итогам первых пяти месяцев 2018 года в порту было перевалено всего 14,705 миллиона тонн грузов, и доля угля составила 40% или 5,877 миллиона тонн. За последнее время порты Латвии потеряли значительную долю грузов ввиду намерения России развивать собственную транзитную инфраструктуру в Балтийском регионе.

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Работы по строительству угольного терминала на острове Криеву начались еще в 2010 году. Спустя 5 лет в эксплуатацию были сданы четыре причала, проведены все коммуникации и построены подъездные пути. Сейчас строительные работы на острове ведут стивидорные компании, которым и предстоит там работать. В строительный проект, не считая инвестиций стивидоров, уже было вложено более 150 миллионов евро, 75 из них — деньги из бюджета ЕС.

Без РФ Прибалтика сможет поставлять в Китай только кильку и сувениры

Инвестиций и грузов от китайских партнеров в рамках масштабного инфраструктурного проекта «Новый шёлковый путь» Прибалтика так и не дождалась, и теперь, по мнению экспертов, прибалтийским республикам можно рассчитывать разве что на скромные поставки продовольствия в Китай и туризм, пишет аналитический портал RuBaltic.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайских инвесторов в Европе интересуют, прежде всего, передовые европейские страны, такие как Великобритания, ФРГ, Франция и Италия. За последние 10 лет страны ЕС в общей сложности получили от Пекина порядка $318 млрд, и львиная доля этих средств ушла именно в эти страны. В Литву же в период с 2000 по 2016 год Китай вложил всего $37 млн, в Эстонию — 26, а в Латвию — 3.

«Пока наши связи ограничиваются туризмом и культурным обменом, но не более того», — отмечает председатель финансовой комиссии эстонского парламента Михаил Стальнухин.

Что касается использования прибалтийских портов и железной дороги для транзита китайских товаров в Европу, то этот вопрос абсолютно невозможно рассматривать вне сотрудничества с Россией, отмечают эксперты. Кроме того, китайским партнерам попросту выгоднее работать с Россией — в силу больших грузопотоков она может предложить гораздо более выгодные тарифы.

«Китай обсуждал со прибалтийскими странами возможные инвестиции в некоторые инфраструктурные проекты. Но проблема заключается в следующем: даже если китайцы будут использовать Прибалтику в качестве транзитной территории, транзит всё равно должен идти еще и через Россию», — подчеркивает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Такие проекты означали бы однозначное усиление экономических и инфраструктурных связей с Россией, также подчеркивает эксперт. А в случае, если политическое руководство прибалтийских республик на это пойти не готово, «то и никаких прорывов в этой сфере ожидать не приходится», добавил Кашин.

Сейчас прибалтийские политики говорят о возможности извлечения альтернативной выгоды от сотрудничества с КНР — экспорте продуктов питания и сельхозпродукции. Литва была намерена накормить китайцев молочной продукцией, Эстония — килькой и лососем, а Латвия — сырами, сухим молоком, сливками. Однако больших доходов это не принесло.

Несмотря на то, что Китай будет и впредь оставаться крупным импортером экологически чистой сельхозпродукции, Прибалтике всё же не стоит возлагать больших надежд на торговлю с ним, полагает эксперт РАН. В том числе и по той причине недостаточной самостоятельности прибалтийских республик в принятии решений.

«Это частный случай в большом вопросе взаимоотношений между Китаем и Евросоюзом. Как они договорятся, так всё и будет происходить», — отмечает Кашин.

Поэтому наиболее реалистичной формой сотрудничества с Китаем на сегодняшний день остается туризм, считает Михаил Стальнухин. Однако и тут всё будет зависеть от принимающей стороны:

«Никто не приезжает со словами: «Здравствуйте, я оставлю у вас свои деньги». Приезжают посмотреть. А дальше от вас зависит, сумеете ли вы соблазнить туриста каким-нибудь рестораном, продать ему сувенир, заинтересуете ли товарами в местных магазинах», — заключил эстонский политик.

От торговых войн США выигрывает Казахстан

Пока администрация Дональда Трампа в Вашингтоне продолжает угрожать введением новых тарифов на всё растущее число китайских товаров, в Пекине заняты попытками обеспечить долю Китая в глобальной торговле. Для этого китайские чиновники стали заключать больше сделок со своим западным соседом — Казахстаном, сообщает CaspianNews.

На введение всё новых тарифов на китайские товары в рамках протекционистской политики президента Дональда Трампа Китай ответил введением аналогичных тарифов на продукцию американского производства. И теперь, когда Пекин ищет замену американскому импорту, Казахстан, кажется, готовится занять эту нишу: по состоянию на март 2018 года экспорт казахстанской пшеницы в КНР увеличился на 50%.

Китай считается вторым по величине торговым партнером Казахстана, после России. По данным Казахстанского статистического комитета, в 2017 году экспорт Казахстана в Китай составил 5,8 млрд долларов, опередив импорт из Китая на 4,7 млрд долларов.

Однако, предупреждает экономист Рустэм Жансейтов, в отношениях с Китаем казахстанские должностные лица должны быть крайне осторожны:

«Китай и Соединенные Штаты очень тесно связаны друг с другом и нуждаются друг в друге. То, что продается в США, производится в основном в Китае. Я думаю, что все эти «торговые войны» носят временный характер, они не продлятся долго. Поэтому на подобной основе мы не можем строить ничего долгосрочного», — отмечает эксперт.

Особенно быстрыми темпами за последние 6 месяцев стала увеличиваться торговля между двумя странами в специальной экономической зоне «Хоргос — Восточные ворота», достигнув почти 20,7 млрд китайских юаней (около 3 млн долл). По сообщениям, за это время торговля в крупнейшем сухом порте мира подскочила почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Каспийск: новый порт — новые перспективы

Развитие транспортной деятельности в Каспийском море после распада СССР осложнялось его неопределенным правовым статусом. С подписанием Конвенции о статусе Каспия у прикаспийских государств появились большие планы по модернизации региональной инфраструктуры, но и проблем немало, пишет информационно-аналитическое агентство Portnews.

В настоящее время в Каспийском бассейне функционируют три российских морских порта: Астрахань, Махачкала и Оля. Вплоть до последнего времени порты Каспийского бассейна демонстрировали наихудшую динамику в сравнении с показателями других регионов.

Напомним, что, по данным Ассоциации морских портов РФ, грузооборот морских портов России за январь — май 2018 года составил 328,4 млн тонн. На регион Каспийского моря из них пришлось всего лишь 2,1 млн тонн грузов. И это учитывая, что за первое полугодие 2018 года Каспийский бассейн продемонстрировал рост после затяжного падения, обеспеченный по большому счету транзитом казахстанской нефти через порт Махачкала и приростом сухогрузов за счет перевалки зерна в направлении Ирана.

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Перспективы Каспийского бассейна в настоящий момент связаны, прежде всего, с созданием сухогрузных мощностей для организации поставок в Индию и Иран, представляющие для России огромный и пока малоосвоенный рынок, а также обеспечения транзитных перевозок, пишет Portnews.

Согласно экспертным оценкам, потенциальный транзитный грузопоток по международному транспортному коридору «Север-Юг» может составить от 35 до 40 млн тонн в год, половина из которых придётся на грузы в контейнерах. Для обеспечения рентабельности подобного рода перевозок и конкурентоспособности с портами Азово-Черноморского бассейна необходимо использовать достаточно вместительные суда — от 1700 TEUs. А для этого, в свою очередь, необходима и соответствующая инфраструктура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стратегией развития портов Каспийского бассейна до 2030 года, принятой в ноябре 2017 года правительством РФ, предусмотрено строительство нового порта в Каспийске. Порт должен быть завершен уже к 2025 году и будет способен принимать суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн.

Каспийск расположен в непосредственной близости от Махачкалы и при этом обладает свободными площадями для развития стивидорной деятельности. Туда же планируется и перебазировать базу Каспийской флотилии ВМФ России.

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В Каспийском регионе будут действовать сквозные тарифы для перевозчиков

Представители правительств пяти прикаспийских государств уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в бассейне Каспийского моря, и договор предусматривает равные условия для всех. Кроме того, тарифы будут намного ниже действующих, сообщает информационный портал телеканала Kazakh TV.

Стоит отметить, что вопросы по упрощению визовых и таможенных процедур и сокращению сроков доставки грузов решались на протяжении долгих лет. В свое время каждый порт устанавливал свои тарифы для иностранных компаний, и они существенно отличались от внутренних, отмечают эксперты.

«Впоследствии будут, конечно, снижены и тарифы на перевозку грузов, — отмечает представитель министерства по инвестициям и развитию Казахстана Гульшат Дауешова. — Это очень влияет, так как сборы в портах составляют, наверное, 40% от всего тарифа. От этого соглашения выигрывают перевозчики всех 5 государств». Также, по мнению эксперта, это соглашение повлияет и на развитие транзитных перевозок. «В прошлом году общий объем грузооборота Казахстана с прикаспийскими странами составил свыше 100 миллионов тонн. За полугодие 2018-го уже переправлено 60 миллионов», — приводит статистику Дауешова.

При таких объемах перевозок особое внимание уделяется вопросу безопасности, также отмечают эксперты. «Только прикаспийские страны на основе этой Конвенции имеют право вести военно-политическую активность, — подчеркивает заместитель директора Казахстанского Института стратегических исследований Санат Кушкумбаев. — Активность нерегиональных игроков — недопустима. И именно таким образом каспийская «пятерка» обозначила свои собственные интересы».

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