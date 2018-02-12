Порты Каспия: нефть вернулась в Махачкалу

Махачкала, , 16:05 — REGNUM Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за январь 2018 года вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 426 тысяч тонн. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов, передает корреспондент ИА REGNUM.

За данный период объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3% до 240 тысяч тонн, наливных — на 157,7% до 185 тысяч тонн млн тонн. Грузооборот порта Махачкала вырос на 237,6% до 237 тысяч тонн, также положительную динамику продемонстрировал порт Оля — 63,9% до 30 тысяч тонн. Отрицательный показатель зафиксирован в Астрахани — падение объёмов составило 22,3%.

Динамика изменилась с начала 2018 года. По итогам 2017 года грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за упал на 34,1% по сравнению с 2016 годом и составил 3,9 млн тонн.

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь 2018 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 27,9 млн т (+11,0%), наливных грузов — 34,0 млн т (-3,8%). Напомним, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев проводит в республике масштабные проверки деятельности всех органов государственной власти.

По его просьбе в Дагестан был направлен представительный десант из 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов. Первые громкие аресты были произведены в конце января. Были задержаны, а затем арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

5 февраля в Дагестане задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье мошенничество. Суд принял решение об их аресте на два месяца.