Порт Каспийск: Россия намерена вступить в битву за туркестанский транзит?

Махачкала, , 09:39 — REGNUM Развивая железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение, Россия намерена поддержать проект международного транзитного коридора «Север — Юг» и загрузить свои прикаспийские транспортные и инфраструктурные мощности, пишет информационно-аналитическое агентство Portnews.

«Мы стремимся интегрировать российские портовые мощности в глобальные и евразийские транспортно-логистические цепочки, повысить конкурентоспособность грузовых и пассажирских перевозок, кратно увеличить объёмы обрабатываемых грузов», — отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Пятом каспийском саммите в Актау.

Напомним, что, по данным Ассоциации морских портов РФ, грузооборот морских портов России за январь — май 2018 года составил 328,4 млн тонн. На регион Каспийского моря из них пришлось всего лишь 2,1 млн тонн грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2025 году планируется завершить строительство глубоководного порта в районе Каспийска. Ожидается, что новый порт будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн.

Запуск порта позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы — а это ежегодно до 25 миллионов тонн грузов из стран Европы, проходящих через Иран на Ближний и Средний Восток, а также в Южную Азию. По мнению российского лидера, подобный шаг отвечает и интересам большого количества приграничных государств, в частности Азербайджана, Казахстана, Ирана, а также Индии и Китая.

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Кроме того, Каспийск также станет основной базой Каспийской флотилии и будет развивать партнёрские связи по военно-морской линии. В частности, речь идёт о регулярных взаимных визитах кораблей, а также расширении практики совместного участия экипажа и судов в различных мероприятиях. Первый этап перебазирования флотилии из Астрахани будет завершен уже в 2019 году.

Появление глубоководного порта является также важной вехой в строительстве Каспийского транспортно-логистического комплекса. Как ранее заявлял специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов, его создание позволило бы целому ряду отдельных территорий Северного Кавказа развивать не только транспортные артерии, но и производственную базу. В контейнеры, которые пойдут через Каспий, «нужно что-то положить», отмечал политик, и это серьёзная возможность для региона. К настоящему моменту власти Дагестана разработали проект создания целого промышленно-логистического комплекса с базой в Махачкале, резидентами которого должны стать кластеры машиностроения, промышленности стройматериалов, биотехнологий, ОПК и рыбопереработки.