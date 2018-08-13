Конвенция о статусе Каспия – это победа Москвы?

Москва, , 16:26 — REGNUM Запрет на какие-либо вооружённые силы в акватории Каспийского моря — это очень своевременная инициатива, уверен американист Дмитрий Полетаев. Об этом он заявил 13 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Это соглашение, подписанное державами Каспийского бассейна, — удивительная и очень своевременная победа России, — сказал Полетаев. — Потому что в 2017 и 2018 годы США вели переговоры и с Азербайджаном, и с Казахстаном о размещении своих вооружённых сил в портах (Каспийского моря — прим. ИА REGNUM ). Вовремя заключённое соглашение — это большая победа именно РФ. Запрет на какие-либо вооружённые силы в акватории Каспийского моря — очень своевременная инициатива».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау в рамках V Каспийского форума лидеры России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим документом велась аж с 1996 года.

Конвенция также фиксирует, что на Каспии не допускаются вооружённые силы внерегиональных держав. Ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами будут пять каспийских стран.

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