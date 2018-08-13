РЖД: объемы перевозки белорусских нефтепродуктов остаются символическими

Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Руководство ОАО «Российские железные дороги» приняло исчерпывающие меры для переключения белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские, но на данный момент объемы перевозок, как отмечают в компании, остаются символическими, сообщает информационно-аналитическое агентство Portnews.

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Несмотря на все скидки и льготы, в 2018 году было перевезено всего порядка 300 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщил директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило. «Даже комплексная ставка с учетом перевалки в российском порту сейчас более выгодная, чем в Латвии», — подчеркнул топ-менеджер российской компании.

Напомним, что на 2018 год РЖД ввели 49%-ную скидку (при транспортировке не менее 500 тыс. тонн) на экспортные перевозки дизельного топлива со станции Брянск-Восточный в направлении станции Автово-экспорт (Санкт-Петербург), а также возврат порожних цистерн.

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За год до этого о развитии перевозок на маршруте говорил вице-президент РЖД Салман Бабаев: «Встречались с «Транснефтью». Изучаем грузопоток нефтепродуктов, который идет по трубе через Вентспилс, а также возможности переключения дизельного топлива с трубы по Брянску на Автово», — заявлял он в октябре 2016 г. Еще раньше о том, что Россия продолжает работу по переориентации поставок нефтепродуктов на экспорт через порты Прибалтики в пользу собственных мощностей, говорил глава «Транснефти» Николай Токарев. Речь шла в первую очередь об Усть-Луге, Приморске, а также Новороссийске.

Если в 2015 году в прибалтийских портах переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016-м это количество сократилось до 5 млн тонн, приводил статистику Токарев. К 2018 году этот грузопоток планировалось сократить до нуля.

Однако по итогам 7 месяцев 2018 года погрузка нефтепродуктов находится на уровне прошлого года за аналогичный период, заявил Шило. «Что-то ушло, но за счет тарифных — решений, которые мы принимали, часть объемов мы смогли вернуть. Это и «Роснефть», и «Лукойл», — добавил он.

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При этом дополнительно ОАО «Российские железные дороги» дали 25%-ную скидку к действующим тарифам на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станции Барбаров, где находится Мозырский нефтеперерабатывающий завод, и Новополоцк (Белоруссия) в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги до 31 декабря 2018 года включительно. Позднее эта скидка была увеличена до 50%.

«Здесь речь идет, скорее, о каких-то более долгосрочных взаимоотношениях между белорусскими производителями нефтепродуктов и прибалтийскими портовиками, — предположил топ-менеджер РЖД, — «Невозможно одномоментно отказаться от договорных обязательств», — добавил Шило, выразив мнение, что по окончании действия этих договоренностей нефтепродукты из Белоруссии «смогут поехать и через РФ».

«Сейчас мы ведем переговоры и с другими крупными нефтяными компаниями, чтобы поучаствовать в комбинированных перевозках, когда часть маршрута груз преодолевает по трубе, потом наливается и идет дальше в цистерне», — также добавил Алексей Шило.

По его словам, на данный момент по нефтяным грузам действует порядка 12 тарифных решений, а также прорабатываются дополнительные.