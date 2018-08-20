Песков прокомментировал санкции против «Северного потока – 2»

Москва, , 15:44 — REGNUM Попытки воспрепятствовать реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» не могут быть закамуфлированы никакими мотивами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте также: WSJ: США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут газопровода

Официальный представитель Кремля в очередной раз напомнил, что это «сугубо коммерческий международный проект», а попытки препятствовать ему «абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм и правил ВТО».

Ранее по теме: «Северный поток — 2»: Порошенко предостерёг ЕС от «троянского коня» Кремля

«Поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта, который является абсолютно коммерческим и соответствует интересам всех», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. Пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров газа в год. На сегодняшний день разрешения на строительство этого масштабного объекта в своих территориальных водах получены от властей Финляндии, Швеции и Германии. В середине августа компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения для прокладки участка газопровода по территории Российской Федерации. Слово осталось за Данией, которая пока никак не даёт добро на строительство газопровода. Невнятная позиция Дании по данному вопросу препятствием для прокладки трубопровода не станет. Проектная компания уже подала заявку на утверждение альтернативного маршрута газопровода в обход этой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти России дали разрешение на строительство «Северного потока — 2»