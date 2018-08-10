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Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут газопровода

Экономика

«Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию

Москва, 10 августа 2018, 12:37 — REGNUM  Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на утверждение альтернативного маршрута газопровода в обход Дании. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Сегодня (10 августа) компания Nord Stream AG 2 уже подала заявку…, — отмечается в сообщении компании. — Это альтернативный маршрут («Северного потока — 2»), который не проходит через датские территориальные воды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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