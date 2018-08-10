«Северный поток — 2»: Порошенко предостерёг ЕС от «троянского коня» Кремля

Киев, , 12:14 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко предпринял очередную попытку убедить Евросоюз в опасности строительства «Северного потока — 2». По словам украинского лидера, это угрожает европейской энергетической безопасности.

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Порошенко о «Северном потоке — 2»: «Геополитический проект чистой воды»

«Северный поток —2» — это «троянский конь» Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, «отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза».

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Порошенко призвал европейских партнеров поскорее избавиться от «обманных и гибельных кремлёвских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность».

https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842.1073741828.474409562693441/1365444810256574/

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Протяжённость газопровода превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров газа в год. Газ по трубопроводу будут поставлять в обход Украины. Киев настойчиво выступает против реализации этого проекта, так как боится лишиться прибыли с прокачки по своей территории российского голубого топлива, называя его «геополитическим».

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