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WSJ: США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»

Политика

О новых санкциях может быть объявлено в ближайшие недели

WSJ: США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 19 августа 2018, 07:43 — REGNUM  В течение ближайших нескольких недель власти США могут объявить о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом накануне, 18 августа, пишет газетаWall Street Journalсо ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

«Северный поток — 2» строит целый консорциум, куда входят несколько компаний: российский «Газпром», Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

В отношении всех этих компаний могут быть введены санкции.

Издание также напомнило, что США пытались остановить строительство ещё первого «Северного потока», но не сильно преуспели в этом направлении.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из главных тем переговоров было строительство «Северного потока — 2».

Российский лидер подчеркнул, что данный газопровод не только улучшит европейскую газотранспортную систему, но и существенно снизит транзитные риски, а также удовлетворит потребности стран ЕС в голубом топливе.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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