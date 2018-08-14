Китай решительно недоволен оборонным бюджетом США на 2019 год

Пекин, , 07:52 — REGNUM Китай выразил резкое недовольство в связи с принятием в Соединённых Штатах оборонного бюджета на 2019 год. В министерстве иностранных дел КНР заявили, что в нём содержится негативный подход в отношении Китая. В частности, в документе прописаны ограничения на контракты с китайскими компаниями ZTE и Huawei.

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«Китай неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу. Мы настоятельно призываем американскую сторону отказаться от идеи «холодной войны», — говорится в сообщении китайского внешнедипломатического ведомства.

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Также Пекин призвал США «правильно и объективно взглянуть на китайско-американские отношения» и «воздерживаться от выполнения негативных положений, касающихся Китая, с тем чтобы не наносить ущерба китайско-американским отношениям и сотрудничеству в важных областях».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объёме около 716 млрд долларов. Это максимальное повышение военного бюджета Соединённых Штатов за последние 15 лет. По сравнению с 2018 годом бюджет вырос на 3%.

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В новом бюджете предусмотрено увеличение числа военнослужащих в американских вооружённых силах, а также повышение денежного довольствия в армии на 2,6%. В числе прочего документом предусмотрена возможность выделения Украине $250 млн «на поддержание обороноспособности» станы, а также ряд мер, имеющих целью противодействие России, Ирану и КНДР в военной сфере.

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