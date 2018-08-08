Среда, 8 Августа 2018 года
18:03:12 МСК

Китай даст 333 ответа на новые торговые пошлины США

Политика

Китайское правительство введет пошлины в 25% на 333 американских товара

Пекин, 8 августа 2018, 17:03 — REGNUM  Власти Китайской Народной Республики с 23 августа вводят новые пошлины в размере 25% на 333 наименования товаров американского производства на общую сумму порядка $16 млрд, сообщило 8 августа министерство финансов Китая.

Минфин КНР подчеркивает, что эта мера является вынужденным ответом на шаги Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, между США и Китаем продолжается торговая война, инициированная американским президентом Дональдом Трампом и его администрацией.

Вашингтон намерен добиваться более выгодных для себя условий торговли с Китаем, но экономическими методами решить эту задачу не может. Поэтому власти США вводят повышенные пошлины на ввоз товаров китайского производства.

Читайте ранее в этом сюжете: США увеличат пошлины на экспорт из КНР до $50 млрд с 23 августа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить