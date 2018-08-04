CNN: Демпартия США призвала выключить до выборов смартфоны ZTE и Huawei

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Национальный комитет Демократической партии США предостерег своих сторонников от пользования смартфонами ZTE и Huawei, сообщает 4 августа телеканал CNN.

Особенно это касается тех демократов, которые намерены участвовать в промежуточных выборах в Конгресс, назначенных на ноябрь этого года.

«Важно, чтобы никто из партии и участников избирательной компании не использовал устройства от ZTE или Huawei, даже если они дешевые или вовсе достаются бесплатно», — цитирует CNN заявление руководителя службы безопасности комитета Боба Лорда.

Власти США неоднократно заявляли, что эти китайские производители сотрудничают со спецслужбами КНР и устанавливают на свои устройства программы слежки за пользователями.

По сложившейся традиции, эти утверждения не были подкреплены какими-либо доказательствами.

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