Суббота, 4 Августа 2018 года
08:51:18 МСК

CNN: Демпартия США призвала выключить до выборов смартфоны ZTE и Huawei

Политика

Китайские шпионы смогут повлиять через эти устройства на волеизъявление участников голосования

Вашингтон, 4 августа 2018, 08:15 — REGNUM  Национальный комитет Демократической партии США предостерег своих сторонников от пользования смартфонами ZTE и Huawei, сообщает 4 августа телеканал CNN.

Особенно это касается тех демократов, которые намерены участвовать в промежуточных выборах в Конгресс, назначенных на ноябрь этого года.

«Важно, чтобы никто из партии и участников избирательной компании не использовал устройства от ZTE или Huawei, даже если они дешевые или вовсе достаются бесплатно», — цитирует CNN заявление руководителя службы безопасности комитета Боба Лорда.

Власти США неоднократно заявляли, что эти китайские производители сотрудничают со спецслужбами КНР и устанавливают на свои устройства программы слежки за пользователями.

По сложившейся традиции, эти утверждения не были подкреплены какими-либо доказательствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Politico: китайские хакеры активно работают против спутниковой системы США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить