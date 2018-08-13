Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 год

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 13 августа подписал закон о финансировании министерства обороны страны на 2019 финансовый год, который начинается с 1 октября. Законом предусмотрено максимальное повышение военного бюджета Соединённых Штатов за последние 15 лет — до $716 млрд.

В новом бюджете предусмотрено увеличение числа военнослужащих в американских вооружённых силах, а также повышение денежного довольствия в армии на 2,6%.

В числе прочего документом предусмотрена возможность выделения Украине $250 млн «на поддержание обороноспособности» станы, а также ряд мер, имеющих целью противодействие России в военной сфере.

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