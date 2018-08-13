Понедельник, 13 Августа 2018 года
23:44:52 МСК

Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 год

Политика

Военный бюджет США достиг максимального уровня с 2003 года

Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 год
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пентагон

Вашингтон, 13 августа 2018, 22:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп 13 августа подписал закон о финансировании министерства обороны страны на 2019 финансовый год, который начинается с 1 октября. Законом предусмотрено максимальное повышение военного бюджета Соединённых Штатов за последние 15 лет — до $716 млрд.

В новом бюджете предусмотрено увеличение числа военнослужащих в американских вооружённых силах, а также повышение денежного довольствия в армии на 2,6%.

В числе прочего документом предусмотрена возможность выделения Украине $250 млн «на поддержание обороноспособности» станы, а также ряд мер, имеющих целью противодействие России в военной сфере.

Читайте также: Куда Пентагон направит разросшийся военный бюджет?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить