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В Югре заместитель главы города судится с мэрией

Политика

Пока женщина находилась в декретном отпуске, её должность сократили

В Югре заместитель главы города судится с мэрией
Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна
Трудовой кодекс РФ

Сургут, Югра, 5 августа 2018, 06:09 — REGNUM  Заместитель главы Сургута Наталья Алешкова подала в суд на горадминистрацию. Чиновница вышла из декретного отпуска, но оказалось, что её должность сокращена.

Скандал разгорелся ещё в 2017 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля глава города Вадим Шувалов совместил должности двух замов в одну, и Наталья Алешкова, курировавшая вопросы кадровой и правовой политики, осталась не у дел. Но чиновница находилась в декретном отпуске, поэтому трудовой договор с ней не расторгли.

Когда Наталья Алешкова вышла на работу, ей не предоставили новую должность с тем же функционалом, объёмом обязанностей и прежней зарплатой. Чиновница обратилась в трудовую инспекцию и прокуратуру. Заседание суда по её иску к мэрии назначено на 28 сентября.

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