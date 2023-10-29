Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Причиной смерти американского актёра, звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает портал TMZ.

Offspring Entertainment/Global Look Press Мэттью Перри

Отмечается, что тело Перри нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, наркотических веществ на месте обнаружено не было. Он умер от остановки сердца.

Сам актёр ранее признавался, что страдал от наркотической зависимости.

Как сообщало ИА Регнум, Перри умер в возрасте 54 лет. Он получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Также он играл в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009), «Странная парочка» (2015-2017).