Лос-Анджелес, США, 4 ноября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Американского актера Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004), 3 ноября похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Об этом 4 ноября сообщила британская газета Daily Mail.

Nancy Kaszerman/Global Look Press Мэттью Перри

На церемонии погребения 54-летнего актёра присутствовали его коллеги по «Друзьям» актёры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Кроме того, на похоронах были мать, отец и отчим Перри, всего там присутствовали порядка 20 человек.

Кладбище находится напротив студии Warner Bros, где в течение десяти сезонов снимались «Друзья». Это место последнего упокоения целой плеяды голливудских звезд — среди них Кэрри Фишер, Бетт Дэвис и Бастер Китон, а также фронтмен австралийской рок-группы INXS Майкл Хатченс.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября стало известно о смерти Мэтью Перри. Тело актёра было найдено в джакузи одного из домов в Лос-Анджелесе, на месте происшествия не обнаружили наркотиков.

В этот же день портал TMZ сообщил, что причиной смерти Перри стала сердечная недостаточность. До этого в своей книге «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» актёр сообщил о наркотической зависимости. Он также написал, как со съёмок фильма «Не смотрите наверх» отправился прямиком в швейцарский реабилитационный центр из-за того, что солгал врачам о силе болей в животе, пытаясь получить от них определённый препарат.

Портал TMZ 1 ноября также написал, что Перри умер не из-за передозировки наркотиков, так как следователи не обнаружили в организме актёра следов наркотических веществ. В то же время судмедэкспертиза также предусматривает более глубокое тестирование для определения наличия в крови покойного других запрещённых веществ или опасного уровня содержания лекарств.

Помимо «Друзей» Перри также сыграл в таких фильмах, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009), «Странная парочка» (2015-2017), «Друзья: Воссоединение» (2021) и многих других.