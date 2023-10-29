Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. На 55-м году жизни умер известный по американскому сериалу «Друзья» актёр Мэттью Перри, сообщил 28 октября портал TMZ.

TMZ Мэттью Перри

Предположительно, он утонул. Тело актёра было найдено в джакузи одного из домов в Лос-Анджелесе.

Спасатели отреагировали на вызов об остановке сердца. Наркотических средств на месте происшествия не выявлено.

Известно, что в августе 2018 года Перри перенёс операцию в области желудочно-кишечного тракта.

Актёр известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», в котором он снимался с 1994 по 2004 годы. Также в его фильмографии роли в таких картинах, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009), «Странная парочка» (2015-2017), «Друзья: Воссоединение» (2021) и многих других. Актёра номинировали на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».

Сериал «Друзья»

Осенью 2021 года он заключил контракт с издательством на выпуск автобиографической книги о съёмках сериала «Друзья».

Перри родился в штате Массачусетс, вырос в Оттаве, а в возрасте 15 лет переехал в Лос-Анджелес.