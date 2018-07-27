Пятница, 27 Июля 2018 года
14:48:03 МСК

Путин: Россия рассматривает идею проведения саммита со странами Африки

Политика

Москва заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами по целому ряду направлений

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 13:16 — REGNUM  Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия — Африка с участием глав африканских государств. Об этом в ходе сегодняшней встречи лидеров БРИКС с приглашёнными главами государств в рамках саммита, проходящего в Йоханнесбурге, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Заключительный день саммита «пятёрки»: Путин встретился с лидерами БРИКС

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов в кулуарах саммита БРИКС

По его словам, этому мероприятию могли бы предшествовать встречи видных предпринимателей и экспертов, общественных деятелей. Путин считает, что африканские партнёры могут подключиться к реализации стратегии экономического партнёрства БРИКС.

Российский лидер указал и на заинтересованность Москвы в сотрудничестве с африканскими странами, причём по целому ряду направлений. В частности, в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи, геологии и недропользования.

Читайте также: Лидеры БРИКС выпустили совместную декларацию по итогам 10 лет работы

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 июля в Йоханнесбурге проходит десятый саммит БРИКС. В первый день по окончании заседаний саммита состоялась церемония подписания документов, в том числе меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, меморандума о взаимопонимании о партнёрстве в области региональной авиации стран БРИКС. Также по итогам двухсторонних переговоров совместное заявление о стратегическом партнёрстве двух стран подписали президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса. Также стороны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
БРИКС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить