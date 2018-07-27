Путин: Россия рассматривает идею проведения саммита со странами Африки

Йоханнесбург, ЮАР, , 13:16 — REGNUM Москва прорабатывает идею проведения саммита Россия — Африка с участием глав африканских государств. Об этом в ходе сегодняшней встречи лидеров БРИКС с приглашёнными главами государств в рамках саммита, проходящего в Йоханнесбурге, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов в кулуарах саммита БРИКС

По его словам, этому мероприятию могли бы предшествовать встречи видных предпринимателей и экспертов, общественных деятелей. Путин считает, что африканские партнёры могут подключиться к реализации стратегии экономического партнёрства БРИКС.

Российский лидер указал и на заинтересованность Москвы в сотрудничестве с африканскими странами, причём по целому ряду направлений. В частности, в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи, геологии и недропользования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 июля в Йоханнесбурге проходит десятый саммит БРИКС. В первый день по окончании заседаний саммита состоялась церемония подписания документов, в том числе меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, меморандума о взаимопонимании о партнёрстве в области региональной авиации стран БРИКС. Также по итогам двухсторонних переговоров совместное заявление о стратегическом партнёрстве двух стран подписали президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса. Также стороны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов.