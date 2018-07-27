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Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов в кулуарах саммита БРИКС

Политика

Лидеры двух стран провели встречу за общим ужином в кулуарах юбилейного десятого саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов в кулуарах саммита БРИКС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 12:10 — REGNUM  Глава КНР Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин встретились в Йоханнесбурге во время саммита БРИКС, чтобы обсудить нынешнюю международную ситуацию, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Лидеры двух стран провели встречу за общим ужином в кулуарах юбилейного десятого саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Они затронули вопросы, представляющие общий интерес и обеспокоенность двух стран. О конкретном содержании беседы пока не сообщается.

Напомним, что 10-й саммит БРИКС проходил в городе Йоханнесбурге в ЮАР с 25 по 27 июля. Его темой стала «БРИКС в Африке: сотрудничество в целях инклюзивного роста и общего процветания в ходе 4-й промышленной революции».

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