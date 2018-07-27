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Заключительный день саммита «пятёрки»: Путин встретился с лидерами БРИКС

Политика

Темой обсуждения стали вопросы развития Объединения

Заключительный день саммита «пятёрки»: Путин встретился с лидерами БРИКС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 12:58 — REGNUM  Во второй день саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, президент России Владимир Путин принял участие во встрече лидеров — участников «пятёрки». Основной темой для обсуждения стали вопросы дальнейшего развития БРИКС и приоритеты стратегического партнёрства, сообщается на сайте Кремля 27 июля.

Также участники саммита затронули тему развития сотрудничества в сфере политики, безопасности, торговли. Обсудили стороны и координацию действий по региональным проблемам, включая положение дел в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Йоханнесбурге открылся юбилейный, десятый саммит БРИКС. Основная тема международного форума — «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвёртой промышленной революции».

В первый день по окончании заседаний саммита состоялась церемония подписания документов, в том числе Меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, Меморандума о взаимопонимании о партнёрстве в области региональной авиации стран БРИКС и Меморандума о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределённого реестра и технологии «блокчейн» в контексте развития цифровой экономики.

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