Лидеры БРИКС выпустили совместную декларацию по итогам 10 лет работы

Йоханнесбург, ЮАР, , 16:58 — REGNUM Участники саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР), сегодня, 26 июля, приняли декларацию по итогам работы за последние 10 лет.

В декларации лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР подтвердили свою приверженность принципам взаимного уважения, суверенного равенства и демократии.

Документ отражает совместные усилия стран, входящих в БРИКС, которые они прилагают для решение проблем и вопросов дальнейшего развития.

Лидеры БРИКС пришли к единодушному согласию в вопросе запуска многосторонних переговоров по Конвенции о борьбе с химическим и биологическим терроризмом. Переговоры могут пройти в рамках Конференции ООН по разоружению.

Отдельно лидеры БРИКС призвали мир активнее бороться с коррупцией и отказывать в убежище виновным в подобных преступлениях. В декларации отмечается, что коррупция всё ещё является огромной проблемой, которая имеет долгие последствия, подрывающие правовые системы государства.

Помимо прочего, лидеры БРИКС призвали всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выполнять свои обязательства. Реализация этого плана крайне важна для обеспечения и укрепления международного мира и безопасности.