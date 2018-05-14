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Литва шантажирует Кремлём, США — ядерной сделкой с Ираном: Радио REGNUM

Политика

В Литве опасаются «заговора» России, а в России назвали шантажом угрозы США ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

Литва шантажирует Кремлём, США — ядерной сделкой с Ираном: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 мая 2018, 17:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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