Законопроект об ответственности за соблюдение санкций США внесен в Госдуму

Москва, , 09:56 — REGNUM Законопроект об ответственности за соблюдение санкций США и других примкнувших к антироссийским мерам стран, внесли в Госдуму руководство нижней палаты парламента и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Согласно поправкам, если гражданину РФ, зарегистрированным в России юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также подконтрольным им лицам (российские частные и публичные субъекты) отказано в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций, такого рода действия наказываются штрафом до 600 тыс. рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

Одновременно законодатели предусмотрели наказание за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер. В том числе речь идет о «предоставлении рекомендаций и передаче сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц». В этом случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

Правительство РФ законопроект поддерживает, при том отмечает, что предлагаемые дополнения потребуют внесения изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в целях определения подследственности указанного преступления.

Как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, первое чтение законопроекта намечено на 17 мая, второе — на 22 мая, третье — на 24 мая.

Внесение законопроекта инициировали спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации), лидеры всех четырех фракций — Сергей Неверов («Единая Россия») и его первый заместитель по фракции Андрей Исаев, Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников.

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