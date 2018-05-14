США шантажируют «не только Тегеран, но и союзников»

Москва, , 12:27 — REGNUM В Госдуме назвали шантажом угрозы США ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил страны Европы в отказе от требований США «исправить сделку» по иранской ядерной программе. Он заявил, что теперь у Великобритании, Германии и Франции есть еще 90 дней, чтобы прийти к соглашению по иранской ядерной программе. В свою очередь, как сообщили ряд зарубежных СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с заявлением о том, что США после выхода из ядерной сделки с Ираном не исключают санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Тегераном.

«Угрозы США о введении санкций против компаний ЕС за сотрудничество с Тегераном выглядят как откровенный и грубый шантаж. США, нарушив все свои международные обязательства, теперь, по сути, методами угроз и ультиматумов вынуждают своих европейских партнеров пойти таким же безответственным путем», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Вскрытие или отказ от СВПД, которое было завизировано отдельной резолюцией ООН, нарушит баланс вокруг иранской ядерной программы, который был достигнут огромными усилиями всего мирового сообщества, говорит депутат, и в итоге все это может обернуться весьма опасными последствиями, далеко выходящими за пределы региона.

«Вашингтон, таким образом, пытается навязать свою волю не только мифическим противникам, но и своим союзникам. Это абсолютно деструктивная линия, которая уже, к сожалению, апробирована США на российском треке, когда Евросоюз в ущерб собственным экономическим интересам вынужден поддерживать американские санкции», — указал он.

В случае же с Тегераном — даже если удастся выкрутить руки Европе и продавить «хорошую сделку» имени Трампа, далеко не факт, что Иран пойдет на заключение нового соглашения, полагает Слуцкий. По его мнению, здесь остается надеяться на благоразумие и стойкость евротройки (Германия, Великобритания, Франция).