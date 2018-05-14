Российские учёные разработали антенну для изучения Вселенной

Москва, , 12:14 — REGNUM Инженеры компании «Информационные спутниковые системы (ИСС) им. Решетнева» создали проект системы раскрытия десятиметровой антенны на орбитальном радиотелескопе. Об этом 14 мая сообщают «Известия».

Отмечается, что эта система станет основным научным инструментом будущего российского космического аппарата «Спектр-М».

Аппарат предполагается использовать для изучения Вселенной с помощью радиоволн миллиметрового диапазона. Чтобы проводить измерения с высокой точностью, радиотелескоп будет оснащён микродвигателями, меняющими позиции отдельных его частей.

«Ученые предъявили нам требование — добиться отклонения не более 10 микрон для антенны диаметром 10 м. Как поведет себя та или иная конструкция в космосе, можно рассчитать только математически, без проверки на практике. Чтобы минимизировать погрешность формы антенны, мы решили включить в ее конструкцию специальные микродвигатели», — сказал гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

Также отмечается, что антенна будет способна корректировать собственную форму в космосе.

Планируется, что обсерватория будет размещена в 1,5 млн км от Земли около одной из точек Лагранжа, в которой силы тяготения Земли и Солнца уравновешивают друг друга.

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