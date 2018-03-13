Бывший глава Бишкекской ТЭЦ заявил о махинациях с отчетностью

Бишкек, , 17:59 — REGNUM Бывший глава Бишкекской ТЭЦ Омуркул уулу Нурланзаявил, что ряд статей расходов при модернизации энергообъекта китайской компанией TBEA были завышены.

Бывший руководитель энергообъекта, уволенный с должности после недавней крупной аварии, утверждает, что отчет о распределении средств подгонялся под сумму в 386 млн долларов.

Омуркул уулу Нурлан рассказал, что согласно документам, плоскогубцы закупались по 600 долларов. «тали оформляли по 15−17 тысяч долларов. После того, как потребовали отчеты по расходу 386 млн долларов, они в спешке начали заполнять эту сумму, из-за чего появляются такие цены».

Пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева сообщила местным СМИ, что информация о стоимости плоскогубцев уточняется.

Также сомнение в правильности расходования средств на реконструкцию ТЭЦ озвучил и депутат республиканского парламента депутат Акылбек Жамангулов, который сообщил, что при строительстве нового блока ТЭЦ были установлены 128 камер видеонаблюдения. При этом, по словам парламентария, каждая камера обошлась в 14,5 тысяч долларов.

Компания «Электрические станции» опровергла эту информацию и пояснила, что расходы на установку системы видеонаблюдения составили около $1,74 млн, из которых на оборудование и материалы было потрачено порядка $1 млн 95 тысяч (около 62 млн рублей).

«В представленном ценовом перечне компании ТВЕА (китайский подрядчик, строивший и оборудовавший новый блок Бишкекской ТЭЦ — Прим. ИА REGNUM ) стоимость 128 видеокамер составила $38,4 тысячи (около 2,2 млн рублей). Фактическая стоимость каждой из них — $300 (около 17 тысяч рублей). Помимо камер видеонаблюдения, деньги потратили на установку программного обеспечения, кабельную связь, серверы и их монтаж, покупку и установку двух специализированных камер видеонаблюдения внутри топки», — уточнили в госкомпании.

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта 2018 года спецслужбы Киргизии выявили коррупционную схему, использовавшуюся для хищения особо крупных денежных сумм из средств, выделенных на подготовку Бишкекской ТЭЦ к осенне-зимнему периоду 2017 — 2018 годов, в том числе на ремонт котлоагрегатов.

По подозрению в совершении этого преступления арестованы бывший первый заместитель генерального директора «Электрических станций» Бердибек Боркоев и технический директор этой госкомпании Алмаз Жусупбеков.

Отметим, что из-за неисправности оборудования на ТЭЦ Бишкека в период наиболее сильных морозов столица Киргизии фактически оставалась без центрального отопления, а затем еще несколько дней горожане вынуждены были ждать, пока их дома и квартиры вновь прогреются.

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