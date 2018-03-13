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Объявит ли Россия «информационную войну»? Радио REGNUM

Политика

Москва может ответить на заявления Великобритании о возможном бойкоте ЧМ-2018

Объявит ли Россия «информационную войну»? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 марта 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль обеспечил «подход» к России, власти Киева – доход: Радио REGNUM

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