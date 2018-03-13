Объявит ли Россия «информационную войну»? Радио REGNUM

Москва, 13 марта 2018, 14:00 — REGNUM
- Разделение властей: Конгресс США вознамерился самостоятельно защищать страну;
- Прибалтийская точка зрения: Таллин считает «Северный поток — 2» политическим проектом;
- Газовое противостояние: США планируют поставлять газ в ЕС;
- Боевой настрой: будут ли США готовиться к войне с Северной Кореей;
- Закрепить в законе: Госдума может объявить «информационную войну».
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