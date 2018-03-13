США планируют составить конкуренцию России в поставках газа в ЕС

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM О готовности составить конкуренцию России в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза сообщила помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк после конференции по энергетике в аналитическом центре Атлантического совета, передает 13 марта издание Sputnik.

«Мы готовы конкурировать в ЕС, особенно … в отношении СПГ», — сообщила представитель госдепа.

По ее словам, США уже сейчас являются конкурентом России на глобальном рынке, а расширить поставки в ЕС позволят 30 действующих плавучих платформ регенерации складских запасов (FSRU).

Оудкирк признала, что в случае принятие решения объем поставляемого СПГ будет существенно меньше, чем тот, что «Россия способна поставлять по своим трубопроводам».

Помощник госсекретаря также сообщила, что главной проблемой для возможных поставок является цена — сейчас Соединенные Штаты стремятся продавать газ по всему миру, где цена конкурентоспособна, но не везде она является таковой. По словам Оудрик, Вашингтон будет стремиться работать над регазификацией, сжижением, транспортировкой и хранением газа.

Отметим, в первом квартале 2017 года США нарастили поставки СПГ в страны европейского континента и стали шестым крупнейшим поставщиком СПГ для блока из 28 стран.

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