Конгрессмены США надавили на Трампа по вопросу санкций против России

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Усилить антироссийские санкции в соответствии с принятыми актами призвали президента США Дональда Трампа 140 конгрессменов-демократов, сообщает 12 марта издание The Hill.

«Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями», — выразили свое недовольство конгрессмены.

Они проявили раздражение в связи с тем, что за последний год Трампу якобы пришлось «постоянно извиняться перед президентом Путиным» и отклонять введение санкций из-за организованной поддержке из России во время избирательной кампании в 2016 году.

«Последним действием вы игнорируете закон и прерогативы параллельной ветви власти и даете понять России, что не сделаете ничего, чтобы остановить вмешательство в наши выборы», — говорится в письме.

Таким образом, американские конгрессмены обвинили Трампа в том, что тот не выдержал сроки, отведенные ему для введения антироссийских санкций, предложенных обеими палатами конгресса. Конгрессмены пояснили, что, если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».

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Напомним, 2 августа 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Перечень лиц и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции, были переданы осенью 2017 года. Исполнение принятых актов началось 29 января 2018 года.

30 января Минфин США опубликовал «кремлевский список», почти целиком состоящий из ключевых руководителей России и крупных российских предпринимателей. После публикации списка министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что эти санкции разрабатываются и будут применены в скором времени.

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