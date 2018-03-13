Эстония присоединится к заявлению против «Северного потока — 2»

Таллин, , 07:58 — REGNUM Эстония присоединится к подписанному спикерами парламентов Латвии, Литвы и Польши заявлению против строительства «Северного потока-2». Об этом, как передаёт Delfi, сообщил спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Эйки Нестор.

«Эстония считает «Северный поток 2» политическим проектом, — сказал спикер. — Мы хотим, чтобы Совет ЕС в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу».

Напомним, 12 марта в канцелярии парламента Литвы сообщили, что прибывшие на празднование дня восстановления независимости Литвы главы польского и латвийского парламентов вместе со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом подписали обращение к председателям парламентов европейских стран, обращая внимание на «основные принципы Энергетического союза ЕС и политический контекст газопровода Nord Stream 2».

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