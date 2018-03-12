Как опека разрушает семью: Свердловская область за неделю

Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM Свердловская область на ушедшей неделе была в центре федеральной повестки. 6 марта её посетил президент России Владимир Путин. Также нашли своё продолжение темы, поднятые ещё в феврале.

Судьба профобразования

6 марта Свердловскую область посетил президент России Владимир Путин. Из аэропорта «Кольцово» он сразу направился на «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле. Он познакомился с производственной линией предприятия, встретился с трудовым коллективом. А затем глава государства поприветствовал участников VI Всероссийского форума рабочей молодёжи, который проходил там же, на УВЗ.

Через весь его визит красной нитью проходила тема профессионального образования, подготовки рабочих кадров. Вполне логичным продолжением посещения им Свердловской области стало совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Оно прошло в резиденции губернатора региона. Представители среднего профобразования и бизнеса поделились своим опытом в плане подготовки кадров. А глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал об опыте своего региона.

То, что это совещание прошло именно на Урале, отнюдь не случайно. Как отметил Владимир Путин, это один из промышленных центров России. И для него очень важна развития системы среднего профессионального образования.

«Считаю, что этот вопрос, как и обновление всей системы образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан», — сказал глава государства.

В Свердловской области слова Владимира Путина восприняли как руководство к действию. Губернатор региона Евгений Куйвашев на прошедшем 7 марта заседании областного правительства подчеркнул, что Свердловской области предстоит стать «умным регионом», оказаться на «гребне технологической волны». Это поможет выполнить поручения президента, которые были сделаны им в послании Федеральному собранию и в ходе визита на Урал.

«Владимир Владимирович Путин поставил задачу — для выхода в лидеры важно «поймать технологическую волну», удержаться на ней. Свердловская область способна и должна быть на гребне этой волны», — заявил губернатор.

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Опека против семьи

В городе Карпинске с 26 февраля не утихает скандал вокруг органов опеки. Напомним, в тот день из многодетной семьи изъяли пятерых детей.

Формальным поводом стали жалобы на то, что здесь якобы избивают детей. Несовершеннолетних временно поместили в больницу, рядом с туберкулёзным отделением. А главе семьи представители соответствующих органов предложили, хотя бы на время, покинуть жилище. Только при выполнении этого условия они были готовы вернуть детей.

На помощь семье пришли общественники, в частности организация «Родительское Всероссийское Сопротивление». Кроме того, мать детей обратилась за помощью в СКР. Также обратились в полицию, прокуратуру, органы опеки. Были ожидания, что уже в начале марта несовершеннолетних вернут. Но этого не случилось.

В итоге матери детей разрешили лечь в больницу вместе со своим двухлетним сыном. А остальных четверых чиновники отправили в социально-реабилитационное учреждение.

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«Дело Ленина»

В начале недели на Урале началось рассмотрение так называемого «дела Ленина». Верх-Исетский районный суд начал рассматривать заявление полковника в отставке Николая Рябчевского к священнику Евгению Попиченко.

Поводом для заявления в суд стали слова Попиченко. Отвечая на вопросы о переименовании улиц Екатеринбурга, он сравнил большевиков с лидерами нацистской Германии. Что и повлекло соответствующее возмущение.

Первое заседание должно было состояться 5 марта. Но представители ответчика не явились. Рассмотрение дела перенесли на апрель.

Отметим, на Урале некоторые общественники сомневаются в перспективах этого иска. Но готовы помочь активисту. А в Госдуме ситуацию охарактеризовали не иначе как «бред полный».

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Битва за мандаты

На Урале прокуратура пытается лишить депутатов, у которых были нарушения с налоговыми декларациями, мандатов. Правда, с переменным успехом.

Ранее двое депутатов думы города Среднеуральска чуть не лишились мандатов. Верхнепышминский городской суд обязал местный представительный орган принять соответствующее решение. Однако затем Свердловский областной суд отменил это постановление нижестоящего суда. Арсен Абаджян и Наталья Коробицына остаются при мандатах

Без особого успеха идёт и борьба за лишение мандатов двоих депутатов гордумы Екатеринбурга. В начале февраля Ленинский районный суд частично удовлетворил требования прокуратуры. Она требует лишить мандатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина. Однако суд поддержал такое требование лишь в отношении первого.

На ближайшем после вступления решения суда в силу заседании гордума должна принять решение о прекращении полномочий Смирнова. Однако решение суда было обжаловано, в том числе и прокуратурой. Надзорное ведомство настаивает на том, что лишить мандатов нужно не одного депутата, а сразу двоих.

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Эхо авиакатастрофы

Крушение в Сирии самолёта Ан-26 коснулось и Свердловской области. Один из погибших в авиакатастрофе ранее обучался с местном Суворовском училище.

Напомним, военно-транспортный самолёт разбился днём 6 марта. Погибли 39 человек, в том числе шестеро членов экипажа. Все — военные.

Причины катастрофы сейчас выясняют. Также стало известно, что как минимум двое погибших имели то или иное отношение к Уралу. Погибший генерал-майор Владимир Е. обучался в Свердловском суворовском училище.

А 10 марта в Еланях простились с майором Дмитрием К. Он служил под Чебаркулем (Челябинская область), а родился в Еланях. 6 февраля уехал в командировку в Сирию. Через месяц должен был вернуться. У него остались жена и маленький ребёнок.

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