На Урале прощаются с майором, погибшим при крушении Ан-26 в Сирии

Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области сегодня, 10 марта, хоронят майора Дмитрия К., погибшего при крушении в Сирии самолёта Ан-26. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет портал U24, хоронят его в селе Елани Свердловской области. Именно там он и родился.

Дмитрий служил в воинской части города Чебаркуля Челябинской области. 6 февраля уехал в командировку в Сирию. А 6 марта погиб при крушении самолёта. У него остались жена и маленький сын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-26 разбился днём 6 марта в Сирии при подлёте к аэродрому «Хмеймим». Погибли 33 пассажира и шестеро членов экипажа.

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