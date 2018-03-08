На Урале многодетную мать положили в больницу и не вернули четверых детей

Карпинск, Свердловская область, , 08:38 — REGNUM В Свердловской области многодетной матери, у которой ранее отобрали пятерых несовершеннолетних детей, разрешили лечь в больницу с двухлетним сыном. Остальных детей 3, 6, 7 и 14 лет органы опеки и попечительства города Карпинска отправили из больницы в социально-реабилитационное учреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Женщина сообщила, что её вызвали в управление социальной защиты и сообщили о том, что переводят детей из больницы в социально-реабилитационный центр за исключением двухлетнего сына. Ей предложили лечь вместе с ним в городскую больницу. Ранее женщина сама предлагала лечь в больницу с детьми, но ей заявляли, что в больнице «её не будут кормить».

В свою очередь Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), которая представляет интересы данной семьи, получила на свой запрос ответ управления социальной защиты города Карпинска. В нём указано, что запрашиваемая информация не может быть представлена с учётом требований федерального закона о персональных данных.

Однако как сообщили в пресс-службе свердловского отделения РВС, никаких персональных данных организация не запрашивала. Общественников интересовало, состояла ли семья на учёте и если да, то в связи с чем. Также были заданы вопросы о том, какие профилактические мероприятия проводились с семьёй, был ли составлен их план, и на каком основании детей отобрали у семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрос в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних города Карпинска отправили представители СМИ. В ответе также не было указано, состояла ли семья на учёте как неблагополучная, и как долго дети будут находиться вне семьи. Согласно документу детей отобрали на основании федерального закона «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Напомним, что сотрудники соцзащиты и полиции города Карпинска пришли в квартиру семьи Савченко вечером 26 февраля. Они пояснили, что поступил сигнал о том, что в семье якобы наносят побои несовершеннолетним детям. Они начали осмотр детей прямо в квартире, после чего увезли детей в больницу. В свою очередь родители утверждают, что никакого насилия над детьми в семье не было. Более того, перед тем как детей увезли, родители сделали видеозапись, на которой видно, что у детей нет следов побоев.

Впоследствии органы опеки требовали от матери подписать добровольно заявление о помещении детей в социально-реабилитационный центр, но она отказалась. Также в соцзащите сообщили, что посещать детей в больнице может только мать, а отцу запрещено встречаться с ними. По словам матери, органы опеки сообщили, что вернут детей, если её муж не будет проживать вместе с ними до тех пор, пока идёт полицейская проверка.

В свою очередь женщина считает действия чиновников незаконными и обратилась в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении органов межведомственного взаимодействия, которые по её мнению превышают свои полномочия и занимаются самоуправством. Детей отняли из семьи без предоставления каких-либо документов, продержали девять дней в инфекционном отделении больницы, а затем без разрешения матери перевели в СРЦ.

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