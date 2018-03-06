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КНР готовится к войне с США, Грузия и Швеция побаиваются РФ: Радио REGNUM

Политика

Грузия и Швеция обсудили исходящие от России угрозы

КНР готовится к войне с США, Грузия и Швеция побаиваются РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 марта 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Население России нищает, рубль меняет вектор: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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