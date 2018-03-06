Политологи объяснили, как Китай готовится воевать с США

Москва, , 15:24 — REGNUM Россию могут втянуть в конфликт США и Китая, считает политолог Каринэ Геворгян. Об этом она заявила 6 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В январе стала напрягаться ситуация в Южно-Китайском море, — заявила она. — Там будут проходить американо-вьетнамские учения, а у Вьетнама огромная сухопутная граница с Китаем. У КНР огромные споры и противоречия с соседями и споры по разным архипелагам. Нас могут вовлечь в это, что уже происходит. Удастся ли нам отсидеться? Я не уверена. Единственное, что важно, это чтобы страшные события не происходили на нашей территории или на близлежащей».

В свою очередь, другой участник передачи, политолог Дмитрий Абзалов указал на то, какие интересы представляют для Пекина особую важность.

«Основная часть населения мира сегодня находится в Юго-Восточной Азии, и там же будет скоро происходить основная часть товарооборота, — заявил он. — Кроме того, сейчас примерно 90% всего товарооборота происходит в треугольнике США — Европейский союз — Юго-Восточная Азия. В этом треугольнике находимся и мы. Для КНР самое важное — это уровень защиты с учётом того, что эта страна заперта в море. Им нужны каналы энергоносителей (это мы) и транзит».

К числу таких важных каналов для транзита товаров эксперт отнёс морское сообщение через Суэцкий канал, Северный торговый путь и Шелковый путь, одна часть которого пролегает через Пакистан и Иран, а часть — через территорию РФ.

«Все интересы КНР связаны с попыткой защитить эти каналы, — заметил Абзалов. — Когда начнётся военное противостояние, именно эти каналы будут перекрывать в первую очередь. Уже сейчас идут столкновения в Юго-Восточной Азии. Они иногда переходят в инциденты с отдельными кораблями. Чтобы сдерживать Китай, необходимо оторвать его от ресурсов и закрыть каналы сбыта. Поэтому США наращивают своё присутствие в Юго-Восточной Азии».

Напомним, что одним из признаков ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном может быть интерес американских флотоводцев к китайскому военному бюджету. Так, например, командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скот Свифт заявил о том, что военный бюджет Китая непрозрачен. Данное высказывание последовало после того, как Пекин запланировал увеличение расходов на военные нужды на ближайшие три года. В 2018 году расходы Китая на оборону увеличатся на 8,1%, и данная информация уже вызвала негативную реакцию со стороны Японии и Тайваня.

Китайская сторона, в свою очередь, заверила, что её военные расходы не представляют угрозы для региональных держав и предельно прозрачны, а затраты выросли, так как надо модернизировать устаревшее оборудование.

Отметим также, что официальные затраты на оборону Китая составляют четверть от военных расходов США.

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