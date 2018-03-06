«Зачем вниз? Куда?»: СМИ опубликовали переговоры пилотов рухнувшего Ан-148

Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM Расшифровка переговоров пилотов пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося 11 февраля 2018 г. в Подмосковье, попала в распоряжение телеканала 78.ru.

Из выложенной данных следует, что командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) пытались вывести авиалайнер из пике.

КВС: Вверх, В-о-от.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то.

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё.

КВС: Всё, всё хорошо.

ВП: Всё, скорость нормализовалась.

ВП: Оп-оп-оп… 390!

КВС: Куда вниз-то? Куда ты вниз? Зачем вниз? Куда?

ВП: Да потому что, что хорош (…), 200 скорость, (…)!

КВС: Высота! Высота! Высота! Вверх! Всё, (…).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 г. в Подмосковье через несколько минут после взлета потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, летевший в Орск. Никто из находившихся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Самолет, принадлежавший компании «Саратовские авиалинии», был выпущен Воронежским акционерным самолетостроительным обществом в 2010 году и тогда же передан в эксплуатацию в АК «Россия».

По предварительной версии, перед вылетом пилоты воздушного судна не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, что могло привести к обледенению приемников на фюзеляже и расхождению информации на датчиках.

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