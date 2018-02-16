Украина оправдала потерю Крыма, Молдавия — на грани войны: Радио REGNUM

Москва, 16 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- «Тотальная измена»: Турчинов объяснил, почему Украина не боролась за Крым;
- Угроза для США: Пентагон пугают новые крылатые ракеты России;
- «Великое объединение»: в Молдавии село «разорвало» пакт Молотова — Риббентропа;
- Отказать в удовлетворении: суд отказался вернуть РФ земли нацпарка в Татарии;
- Научные исследования: ученые Китая смогли перепрограммировать клетки для борьбы со СПИДом.
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