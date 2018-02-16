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Украина оправдала потерю Крыма, Молдавия — на грани войны: Радио REGNUM

Политика

На Украине заявили, что «антитеррористическую операцию» в Крыму в 2014 году проводить было некому, в Молдавии село приняло декларацию о «разрыве» пакта Молотова — Риббентропа и присоединении к Румынии

Украина оправдала потерю Крыма, Молдавия — на грани войны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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