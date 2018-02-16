Пентагон: Новые крылатые ракеты России — угроза для территории США

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Существующие сухопутные компоненты системы противоракетной обороны (ПРО) США недостаточны для защиты американской территории от новых российских крылатых ракет. Об этом заявила 15 февраля глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената США.

Командование ВС США в зоне Северной Америки отвечает за оборону континентальной части страны. Начальник данной структуры отметила, что в России в последние годы на вооружение были приняты новые крылатые ракеты, способные представлять угрозу инфраструктуре Соединённых Штатов.

«Россия создала крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы думали, такие системы вооружений представляют всё возрастающую угрозу для Северной Америки», — подчеркнула Робинсон.

В качестве защиты от уже существующего российского тактического неядерного оружия генерал предложила начать разработку новых радаров и оборонительных систем. В частности, она считает необходимым укомплектовать имеющиеся на севере страны компоненты системы ПРО радиолокационными станциями дальнего обнаружения.

Она также добавила, что в России ведутся опасные для США работы по модернизации стратегических бомбардировщиков и подводного флота.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в интервью Telegraph, что возможная атака России на инфраструктуру Соединенного Королевства приведет «к тысячам и тысячам жертв».

По его словам, российские военные якобы изучают критически важную инфраструктуру Великобритании и ее связь с системами энергосбережения для того, чтобы совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».

Напомним, ранее российские военные эксперты отмечали, что применение по целям в Сирии новейших крылатых ракет «Калибр» позволило «обкатать» этот вид вооружений и убедиться в его высокой эффективности.

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Добавим, впервые крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии. Тогда были нанесены удары по позициям террористов из акватории Каспийского моря.

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Отметим также, в боекомплект «Калибра» входят противокорабельные ракеты с радиусом применения в 375 километров, дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям с дальностью до 2,6 тыс. км и противолодочные управляемые ракеты 91РТ.

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