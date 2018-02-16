Турчинов: Мы не боролись за Крым из-за «предательства» СБУ

Киев, , 07:41 — REGNUM «Антитеррористическую операцию» в Крыму в 2014 году проводить было некому, заявил 15 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает «112 Украина».

Таким образом Турчинов прокомментировал причины отделения Крыма от Украины в ходе допроса по делу о «государственной измене» бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Секретарь СНБО отметил, что «антитеррористическую операцию» должна была начать служба безопасности Украины (СБУ). Но во время событий 2014 года в Крыму неожиданно оказалось, что 90% сотрудников СБУ — «предатели», и лишь 10% остались «верны» Украине, считает Турчинов.

«При такой тотальной измене некому было из СБУ проводить в Крыму АТО («антитеррористическую операцию» — ИА REGNUM )», — пафосно закончил свою речь Турчинов.

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Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за отделение от Украины и присоединение к России. В результате украинские войска, оставшиеся в Крыму, оказались в чужой стране, и им был предложен выбор: перейти на службу в России или вернуться на Украину.

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