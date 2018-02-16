Китайские ученые научились перепрограммировать клетки для борьбы со СПИДом

Пекин, , 06:34 — REGNUM Китайские ученые впервые успешно перепрограммировали B-лимфоциты живых организмов в T-лимфоциты, что однажды может быть использовано для иммунной терапии в борьбе опухолями и СПИДом, сообщает агентство Синьхуа.

Исследование проводилось Институтами биомедицины и здоровья Гуанчжоу (GIBH) при Китайской академии наук (CAS) при содействии ряда других институтов и университетов Китая.

T-лимфоциты вырабатываются гемопоэтическими стволовыми клетками, которые дают рост клеткам крови и иммунным клеткам живых организмов.

Главным узким горлышком для ученых является создание функциональных T-лимфоцитов вне живых организмов, поскольку среду для их роста крайне трудно воссоздать.

В отличие от предыдущих исследований, нынешнее доказывает, что белок HOXB5 (Homeobox B5), регулирующий гены в клетках, может играть ключевую роль в воспроизведении Т-лимфоцитов в естественных условиях, говорится в тематической статье опубликованной в газете Nature Immunology.

Новые знания серьезно помогли ученым создать новые иммунные системы в организмах крыс, у которых был недостаток T-лимфоцитов, а также увеличить их число в течение четырех недель.

Двухлетние наблюдения показали, что риск образования опухолей в связи с перепрограммированием клеток равен нулю.

Ученые уверены, что их простой, экономичный и эффективный способ создания T-лимфоцитов приведет к существенному продвижению медицины в области борьбы с опухолями и СПИДом в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские ученые, проведя ряд исследований, предложили использовать кетамин для создания новейших эффективных антидепрессантов.

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